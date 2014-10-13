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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:33 BJT

国际油市：原油价格跌逾1美元，受科威特和沙特消息所累

石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长将于11月27日在维也纳举行会议，届时将考虑是否在2015年初调整产量目标。

部分OPEC成员疾呼紧急减产，以推升全球油价重返至每桶100美元以上水平。

科威特新闻社(KUNA)周日日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，油价或将在每桶76-77美元止跌，因为这是美国和俄罗斯产油的成本水准。

全球最大产油国沙特阿拉伯亦悄悄告诉石油市场人士，该国乐见油价在更长一段时间内明显下跌。沙特在政策上的剧烈转变，可能意在减缓产油竞争对手的扩张，包括美国页岩油。

根据近期被简短告知谈话内容的人士称，在与油市投资者及分析师进行的私下会议中，沙特官员暗示，该国准备接受在一、两年时间内，每桶低于90美元，甚至低至80美元的油价。

OPEC在周五公布的月度报告中表示，沙特报告9月原油日产量为970.4万桶，高于8月的959.7万桶，显示沙特尚未对油价远低于100美元做出回应。

沙特并未减产，令交易商与分析师认为沙特意在保护市场份额，而非价格。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/于春红)
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