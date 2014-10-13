国际油市：原油价格跌逾1美元，受科威特和沙特消息所累

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长将于11月27日在维也纳举行会议，届时将考虑是否在2015年初调整产量目标。
部分OPEC成员疾呼紧急减产，以推升全球油价重返至每桶100美元以上水平。
科威特新闻社(KUNA)周日日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，油价或将在每桶76-77美元止跌，因为这是美国和俄罗斯产油的成本水准。
全球最大产油国沙特阿拉伯亦悄悄告诉石油市场人士，该国乐见油价在更长一段时间内明显下跌。沙特在政策上的剧烈转变，可能意在减缓产油竞争对手的扩张，包括美国页岩油。
根据近期被简短告知谈话内容的人士称，在与油市投资者及分析师进行的私下会议中，沙特官员暗示，该国准备接受在一、两年时间内，每桶低于90美元，甚至低至80美元的油价。
OPEC在周五公布的月度报告中表示，沙特报告9月原油日产量为970.4万桶，高于8月的959.7万桶，显示沙特尚未对油价远低于100美元做出回应。
沙特并未减产，令交易商与分析师认为沙特意在保护市场份额，而非价格。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/于春红)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申