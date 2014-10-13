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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:00 BJT

《香港报摘》--信报10月13日

* 头版头条：

--占中运动在社会引起极大争论及回响，但一手住宅市场完全不受影响，由9月28日占中开始的半个月，一手单位共售出逾750伙，自6月上半月以来最多。

* 其他：

--由8月中停牌至今的阿里巴巴影业 与浙江横店影视产业实验区签署合作意向书，阿里巴巴影业将在当地投资成立影视公司。

--经营眼镜88及时间廊的宝光 ，其主席黄创增表示，将趁香港租金回落，考虑加快开设店舖。

--摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹表示，内地房贷松绑有望促进楼市成交量增加，若年内消化库存有起色，最快明年首季发展商将重新积极投地，并扭转楼市颓势。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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