《独家新闻》沙特忍痛接受低油价，以减缓新产能投资和供应--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
波湾的OPEC成员国直到最近都还一直表示，油价下跌是暂时的现象，断定冬季的季节性需求将支撑油价。但现有愈来愈多油市分析师认为，近来油价跌势已不仅是季节性的跌价；部分分析师称，那代表开始朝长期相对充足供应的重要转变。
在面对日益加剧的竞争下，沙特似乎在让交易商对价格的重大变化做好心理建设，而非奋力应对油价滑落及市占率下降。
据消息人士之一，沙特希望大家知道，外界对油价每桶不到90美元“不应感到意外”。另一位消息人士暗示，每桶80美元可能是沙特目前可接受的底线，不过其他几位分析师认为这个数字似乎太低。自2010年以来布兰特原油均价约在103美元，且多半在100-120美元间交投。
尽管最新讨论是目前为止暗示沙特策略改变最直言不讳的尝试，但初步迹象早已开始让油市感到紧张。10月初沙特调降官方售价(OSP)的降幅远大于预期，盼藉此留住亚洲的客户，这被广泛视为打响争夺亚洲客户价格战的第一枪。
“利雅得对油价的政治面底线在转弱。”美国前总统布什(布希)的白宫顾问Robert McNally上月走访沙特后，在一份客户报告中指出。他现为Rapidan Group能源顾问公司总裁。
McNally表示他没听说沙特任何具体的油价或时间安排策略，但告诉路透，沙特“将接受无可避免的价格跌势，以迫使进行必要减产，用以平衡美国页岩油行业荣景的影响。”
随着那份讯息上周开始曝光，油价加速下跌，布兰特原油价格跌至2010年以来最低水准。
“直到三天前左右，市场仍十足相信沙特会减产。”McNally称。他表示，但现在这已不再是定论。(完) (编译 李爽/李春喜/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申