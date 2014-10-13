《独家新闻》沙特忍痛接受低油价，以减缓新产能投资和供应--消息

波湾的OPEC成员国直到最近都还一直表示，油价下跌是暂时的现象，断定冬季的季节性需求将支撑油价。但现有愈来愈多油市分析师认为，近来油价跌势已不仅是季节性的跌价；部分分析师称，那代表开始朝长期相对充足供应的重要转变。

在面对日益加剧的竞争下，沙特似乎在让交易商对价格的重大变化做好心理建设，而非奋力应对油价滑落及市占率下降。

据消息人士之一，沙特希望大家知道，外界对油价每桶不到90美元“不应感到意外”。另一位消息人士暗示，每桶80美元可能是沙特目前可接受的底线，不过其他几位分析师认为这个数字似乎太低。自2010年以来布兰特原油均价约在103美元，且多半在100-120美元间交投。

尽管最新讨论是目前为止暗示沙特策略改变最直言不讳的尝试，但初步迹象早已开始让油市感到紧张。10月初沙特调降官方售价(OSP)的降幅远大于预期，盼藉此留住亚洲的客户，这被广泛视为打响争夺亚洲客户价格战的第一枪。

“利雅得对油价的政治面底线在转弱。”美国前总统布什(布希)的白宫顾问Robert McNally上月走访沙特后，在一份客户报告中指出。他现为Rapidan Group能源顾问公司总裁。

McNally表示他没听说沙特任何具体的油价或时间安排策略，但告诉路透，沙特“将接受无可避免的价格跌势，以迫使进行必要减产，用以平衡美国页岩油行业荣景的影响。”

随着那份讯息上周开始曝光，油价加速下跌，布兰特原油价格跌至2010年以来最低水准。

“直到三天前左右，市场仍十足相信沙特会减产。”McNally称。他表示，但现在这已不再是定论。(完) (编译 李爽/李春喜/张若琪 审校 徐文焰/张涛)