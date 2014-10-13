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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月13日

* 头版头条:

--中国社会科学院金融研究所和金牛理财网联合发布“P2P网贷评价体系”，并首期发布对部分优秀P2P网贷平台的评价结果，对P2P网贷在国外和国内发展历史和经验、P2P网贷风险成因、国外监管经验及对中国监管的建议，以及P2P网贷评价体系等进行了全面论述。

* 其他:

--中国人民银行行长周小川表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期。货币政策方面，将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策,同时将流动性维持在合理水平。

--记者获悉，第一批试点改革的一些央企根据自身情况提出的关于发展混合所有制经济、改组国有资本投资公司、董事会三项职权的方案经国资委审议已基本上通过，将进入实际操作阶段，而顶层设计方案目前尚未有新进展。

--多位专家12日表示，在经济“新常态”下，不宜再使用“强刺激”政策；新供给经济学研究院院长贾康认为，中长期全面改革过程中，以微刺激面对经济下行压力，符合相对的调控原则。

--水利部、发展改革委、财政部近日联合召开加快水利建设视频会议，提出将水利作为支持重点纳入财政预算中期规划，加大财政投入力度。同时，年底前争取开工引汉济渭等9项节水供水重大水利工程，今年再解决6,000万农村人口的饮水安全问题。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
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