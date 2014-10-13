《中国报摘》--中国证券报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--中国社会科学院金融研究所和金牛理财网联合发布“P2P网贷评价体系”，并首期发布对部分优秀P2P网贷平台的评价结果，对P2P网贷在国外和国内发展历史和经验、P2P网贷风险成因、国外监管经验及对中国监管的建议，以及P2P网贷评价体系等进行了全面论述。
* 其他:
--中国人民银行行长周小川表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期。货币政策方面，将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策,同时将流动性维持在合理水平。
--记者获悉，第一批试点改革的一些央企根据自身情况提出的关于发展混合所有制经济、改组国有资本投资公司、董事会三项职权的方案经国资委审议已基本上通过，将进入实际操作阶段，而顶层设计方案目前尚未有新进展。
--多位专家12日表示，在经济“新常态”下，不宜再使用“强刺激”政策；新供给经济学研究院院长贾康认为，中长期全面改革过程中，以微刺激面对经济下行压力，符合相对的调控原则。
--水利部、发展改革委、财政部近日联合召开加快水利建设视频会议，提出将水利作为支持重点纳入财政预算中期规划，加大财政投入力度。同时，年底前争取开工引汉济渭等9项节水供水重大水利工程，今年再解决6,000万农村人口的饮水安全问题。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申