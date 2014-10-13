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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:07 BJT

《汇市简讯》美元/坡元获得支撑，关注今日中国贸易数据

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* 美元/坡元自1.2700水准反弹后继续受到良好支撑

* 风险厌恶情绪和经济成长忧虑将给予支持

* 美国和日本今日适逢假期，今日或陷于区间波动，关注中国贸易数据

* 关注明天出炉的金管局会议结果以及第三季GDP初值

* 由于出口疲弱，金管局可能微调赞成坡元升值的立场

* 美元/坡元在上周五纽约市场交投于1.2729-67区间，收报1.2750-1.2752

* 该货币对最新报1.2750-54，阻力位在1.2805(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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