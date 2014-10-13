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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:13 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月13日-10月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月13日(一)

布达佩斯--中东欧银行业协会(BACEE)第29届地区银行会议(至10月14日)。

10月14日(二)

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策。

10月15日(三)

暂无重要经济事件。

10月16日(四)

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

10月17日(五)

科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。

首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。

10月20日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张荻)
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