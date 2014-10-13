版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月13日-10月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间    国家   规模      发行细节
 10/13           意大             标售中长期债券
                 利               
 10/13   1350    法国             标售国库券(BTF)
 10/14           西班             标售六个月和12个月期国库券
                 牙               
 10/15           德国   40亿欧元  标售两年期联邦公债
 10/15   0130    日本             标售30年期政府公债
 10/15   0120    日本             标售12个月期贴现国库券
 10/16   0120    日本             标售三个月期贴现国库券
 10/16           西班             债券标售
                 牙               
 10/16           法国             标售中期政府债券(BTAN)/指数关联
                                  债券
 10/16           英国             标售2024年到期的指数关联公债
 10/17   0130    日本             标售五年期政府公债
 10/20   1350    法国             标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐