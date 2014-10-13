美国个股：GT将裁员890人并关闭一家工厂，可能向苹果提起法律索偿

但Summit Research的Srini Sundararajan称，Rubicon股价暴涨是对GTAT申请破产的过度反应。

GT Advanced在没有任何预警的情况下10月6日申请破产保护，其股价周五暴跌37.2%，报0.81美元。

该公司仅提供了破产原因和重振计划的少量细节。

GT在周五呈送给法院的文件中称，其需要尽快关闭在亚利桑那州梅萨市和马萨诸塞州塞勒姆市的业务，以保留不断减少的现金。该公司指出，这一程序将持续至今年底。

GT Advanced去年与苹果达成一项协议，将把自身从蓝宝石熔炉提供商转变为苹果的蓝宝石生产商。苹果为GT在亚利桑那州的工厂提供了5.78亿美元的资金，GT Advanced同意在2015年开始的五年内偿付这笔钱。

当苹果暗示其iPhone 6手机将使用康宁的大猩猩玻璃，而非蓝宝石材料时，初步问题迹象在9月出现了。

GT Advanced要求破产法院终止其与苹果的13项合同，包括一项保密协议。保密协议迫使GT Advanced的破产程序在非常保密的情况下进行。

法院文件显示，GT Advanced违反一次保密协议，就得支付5,000万美元。

周三将就GT Advanced的要求在马萨诸塞州斯普林菲尔德市举行听证会。(完)