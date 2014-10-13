美国个股：GT将裁员890人并关闭一家工厂，可能向苹果提起法律索偿

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
但Summit Research的Srini Sundararajan称，Rubicon股价暴涨是对GTAT申请破产的过度反应。
GT Advanced在没有任何预警的情况下10月6日申请破产保护，其股价周五暴跌37.2%，报0.81美元。
该公司仅提供了破产原因和重振计划的少量细节。
GT在周五呈送给法院的文件中称，其需要尽快关闭在亚利桑那州梅萨市和马萨诸塞州塞勒姆市的业务，以保留不断减少的现金。该公司指出，这一程序将持续至今年底。
GT Advanced去年与苹果达成一项协议，将把自身从蓝宝石熔炉提供商转变为苹果的蓝宝石生产商。苹果为GT在亚利桑那州的工厂提供了5.78亿美元的资金，GT Advanced同意在2015年开始的五年内偿付这笔钱。
当苹果暗示其iPhone 6手机将使用康宁的大猩猩玻璃，而非蓝宝石材料时，初步问题迹象在9月出现了。
GT Advanced要求破产法院终止其与苹果的13项合同，包括一项保密协议。保密协议迫使GT Advanced的破产程序在非常保密的情况下进行。
法院文件显示，GT Advanced违反一次保密协议，就得支付5,000万美元。
周三将就GT Advanced的要求在马萨诸塞州斯普林菲尔德市举行听证会。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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