《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7571港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低115.15点，或0.69%，报16,544.1点。分析师表示，本周股市被抛售有 多个原因，但市场对所有这些因素都不感到新鲜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.190 -3.84 30610 12.736 -1.42 中国铝业 10.260 -3.12 141215 3.184 -1.13 中国移动 58.430 -3.02 237818 90.649 -1.84 中国人寿 41.120 -1.67 38917 21.265 -1.32 中石油 122.700 -2.25 28003 9.518 -1.67 中石化 85.280 -0.94 84200 6.615 -0.82 汇丰控股 49.760 -0.90 4375561 77.199 -1.53 中电信 58.000 -2.60 13074 4.499 -1.55 中国联通 14.530 -2.15 95718 11.271 -1.82 兖州煤业 8.030 0.88 23366 6.229 -2.82 华能国际 42.650 -4.63 26011 8.271 -0.35 南方航空 16.780 -3.73 25944 2.603 -2.86 东方航空 16.740 -0.77 1081 2.597 -2.00 中芯国际 4.820 -4.37 72736 0.748 -2.89（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申