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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

路透香港10月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7571港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收低115.15点，或0.69%，报16,544.1点。分析师表示，本周股市被抛售有
 多个原因，但市场对所有这些因素都不感到新鲜。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.190   -3.84      30610            12.736      -1.42
 中国铝业                      10.260   -3.12     141215             3.184      -1.13
 中国移动                      58.430   -3.02     237818            90.649      -1.84
 中国人寿                      41.120   -1.67      38917            21.265      -1.32
 中石油                       122.700   -2.25      28003             9.518      -1.67
 中石化                        85.280   -0.94      84200             6.615      -0.82
 汇丰控股                      49.760   -0.90    4375561            77.199      -1.53
 中电信                        58.000   -2.60      13074             4.499      -1.55
 中国联通                      14.530   -2.15      95718            11.271      -1.82
 兖州煤业                       8.030    0.88      23366             6.229      -2.82
 华能国际                      42.650   -4.63      26011             8.271      -0.35
 南方航空                      16.780   -3.73      25944             2.603      -2.86
 东方航空                      16.740   -0.77       1081             2.597      -2.00
 中芯国际                       4.820   -4.37      72736             0.748      -2.89（完）
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