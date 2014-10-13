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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 08:35 BJT

香港社会：警方开始清除示威者设置的路障--示威者

路透香港10月13日 - 据“占中”示威者，香港警方周一开始清除民主示威者设置的路障。

一名路透目击者表示，在主要示威地点，在金钟的香港政府机构的周围街道，许多示威学生与警方对峙。香港政府曾表示，这场示威是非法的。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)
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