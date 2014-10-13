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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--10月13日-10月21日

================== 今日重要政经消息=================

*10月13日（周一）

-- 贸易发展局秋季电子展。

-- 港铁 大围站项目截标。

--10:30 银建国际 特别股东大会。

--11:00 玖源集团 特别股东大会。

================== 近期重要政经消息=================

10月14日（周二）

-- 公布9月份外汇基金境外资产数字。

-- 远东环球 公布三季度业绩。

10月15日（周三）

-- 香港电视 公布至8月底止12个月的中期业绩。

10月16日（周四）

-- 丽新发展 公布全年业绩。

--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。

--15:00 浙江沪杭甬 在中国举行股东特别大会。

10月17日（周五）

-- 地政总署标售东涌55A区38号地皮截止。

-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。

--09:30 中国建材 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国粗粮王饮品 股东周年大会。

10月20日（周一）

-- 公布7-9份失业率。

-- 安徽海螺水泥 公布第三季业绩。

-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。

-- 中电控股 公布第三季业绩。

-- 和记港陆 公布第三季业绩。

-- 上海电气 公布第三季业绩。

--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。

10月21日（周二）

-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。

-- 中国海外发展 公布第三季业绩。

-- 华能国际电力 公布第三季业绩。

--10:00 合和公路基建 股东周年大会。

--11:00 合和实业 股东周年大会。

--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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