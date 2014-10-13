《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--亚太经合会(APEC)年会将于11月7、8日在北京举行，今年代表参加的双首长会议者，除经济部长杜紫军外，还有金管会主委曾铭宗。曾铭宗届时可望与大陆财金官员利用机会碰面，两岸金融谈判有可能在11月进行〞会前会〞。
--国发基金创业拔萃投资计画9日上路；由于祭出国发基金利润加码诱因，最高额外利润加码八成，吸引美国矽谷、新加坡、日本等国际创投业者来台投石问路。国发会主委管中闵认为，这次国发基金创新突破，吸引国际资金来台，相信有机会打造台湾成新创事业中心。
--顶新集团食用油风暴延烧已影响其他转投资事业联贷案筹组；据指出，顶新集团旗下的台湾之星买下中嘉集团之后，9月已在筹组规模高达520亿台币的联贷案，其中，包括兆丰、中信、国泰世华银等三大行库领衔的团队原本已正式启动筹组，不过现在由于食用油风暴越演越烈，金融圈人士指出，该联贷案筹募的时程，恐将延后。
--财金两大部会锁定大陆企业，要求行库清查其放款，根据清查结果，合计纯陆企，以及台商在当地转投资的陆企子公司两大部位，台银、兆丰银、一银、华银对陆企曝险金额约在200亿-250亿台币之间；土银、合库、彰银约在150亿-200亿台币；台企银约在100亿台币以内，合计八大公股行库对大陆企业的曝险总金额达1,500亿台币。
*经济日报：
--台湾高铁公司财务改善方案中，第一阶段计画私募200亿台币，交通部希望由公股及泛公股企业、银行、寿险业来认股，但高铁五大原始股东也可以参加，据了解，高铁五大原始股东中，富邦 集团已表达增资意愿。
--顶新集团黑心风暴愈演愈烈，大陆市场也传出商品下架，往来银行高度关注。一银已对顶新集团暂停动用周转金与授信余额，兆丰、台银、合库银等大型行库也考虑跟进。
--欧美股市大跌、食安风暴笼罩，财金部会信心喊话。金管会主委曾铭宗表示，外资对台股负面影响已慢慢纾缓；国安基金今日将召开例行委员会议，财政部表示，国安基金会密切注意台湾内部和外部市场变化。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申