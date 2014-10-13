《全球重要经济事件一览表》--10月13日-10月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月13日(一)
伦敦--澳洲国库部长霍基将发布对当前全球经济进展和未来政策挑战的看法(1200)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话(2230)。
印第安纳波利斯--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在全国教师退休会议第92届年会上发言(1630)。
布达佩斯--中东欧银行业协会(BACEE)第29届地区银行会议(至10月14日)。
10月14日(二)
马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”(1245)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)晚宴并做开场发言(2300)。
10月15日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书。
10月16日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在汤森路透外汇基准活动上讲话。
纽约--美国财政部金融研究办公室主管Richard Berner在Money Marketeers举办的活动上讲话。
美国艾伦镇--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话(1200)。
美国新不伦瑞克--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词(1300)。
美国比林斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话(1400)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与一个政策研讨会的主题对话(1700)。
10月17日(五)
波士顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话(1230)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话(0635)。
10月18日(六)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在主题为“美国经济机遇的不平等性”的会议上讲话(1230)。
阿德莱德--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在一次会议上发表演说(2330)。
10月20日(一)
伦敦--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜(1045)。
东京--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申