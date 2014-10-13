中国金融：中信股份旗下中信信托增资至100亿元，成中国第一大信托

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 中国中信股份 旗下控股公司--中信信托有限责任公司周一公告称，已获银监会批准，注册资本金由12亿元人民币增加至100亿元；增资后中信信托成为中国第一大信托公司，其注册资本金及资产管理规模均居业内第一。
刊登在上海证券报的公告显示，此次增资目前已经完成工商变更登记手续，公司股东的出资比例保持不变。上海证券报周一报导则指出，本次增资是通过累积利润转增的方式。
公司2013年年报信息显示，中信股份持股80%，中信兴业投资集团持有其余20%股份。
截至2013年末，中信信托实际资产管理规模达到8,174亿元，其中信托资产规模为7,297亿元，通过基金管理子公司等形式管理的资产规模为877亿元，公司固有资产达到148.77亿元。截止去年底，公司累计未分配利润达96.85亿元。
上证报报导并指出，此次增资后，中国信托公司注册资本规模排名位次发生变化，中信信托以100亿元的注册资本雄踞第一，平安信托以69.88亿元的规模居第二，排名第三的中融信托注册资本达60亿元。(完) (发稿 丁淑琴/林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申