中美贸易：美国棉花行业组织称中国政府棉花补贴政策违反WTO规则

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约10月10日 - 美国棉花协会(NCC)表示，中国政府的棉花补贴政策违反了全球贸易规则，并呼吁美国监管部门调查中国的补贴水平。这是中美两个大国以及全球市场竞争日趋激烈的迹象。
NCC在10月1日向美国贸易代表办公室(USTR)作证时表示，中国政府根据其农业政策向棉农提供的价格已超出了世界贸易组织(WTO)的规定。
NCC主席Wally Darneille表示，“对近期政策的评估显示，中国大大违背了在WTO协议中的承诺。”他同时担任平原棉花合作协会(Plains Cotton Cooperative Association)主席和首席执行官，这是美国最大的作物种植户合作和营销组织之一。
NCC估计，中国政府的补贴力度超过了规定水平，即过去四年全国作物产值的8.5%。根据NCC的估测，2014年的补贴相当于产值的29%，2012年和2013年均超过30%。
该组织并未要求两国就此展开全面磋商，但希望USTR评估中国棉花补贴数据，公开向监管部门施加压力，要求解决中国棉花补贴问题。
“鉴于市场状况(以及)补贴水平，我们需要确保监管部门掌握相关情况，”NCC经济和政策分析部门副总裁Gary Adams周五对路透表示。
目前正值全球棉花行业动荡之际。随着中国叫停已持续多年、为全球价格和需求带来支撑的棉花收储计划，棉价已挫跌了三分之一，到了可导致多数美国棉农亏损的水平。
中国政府实行棉农补贴来代替收储计划，并表示，2015年不再增发棉花进口配额 。这引发市场担心，全球棉花库存将因中国需求下降而激增。中国是全球最大棉花买家。
在前几年的听证会上，NCC的重点在于中国政策计划缺乏透明度。
“NCC显然是在展开基础性工作，为USTR提供相关事实依据，来说明中国棉农补贴问题需要解决，”King & Spalding的国际贸易业务部门律师Joseph Laroski表示，他之前曾担任USTR的法律总顾问。
Laroski称，未来要采取的举措可能是磋商，而非提起正式贸易诉讼，但他指出，“他们提供了具体的理由，要求USTR优先处理此事。”
中国政府上月公布了新的棉花政策。这些政策或将帮助政府缩减高达1,000万吨的巨大棉花储备。
中国实施新的棉花政策之前不久，美国和巴西在围绕美国棉花补贴问题历经10年的争议后达成协议。此案导致美国修订棉花政策，并达成3亿美元的和解。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申