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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:45 BJT

新加坡个股：SMRT称将不会竞购英国出租车公司Addison Lee

路透新加坡10月13日 - 新加坡公共交通运营商SMRT Corp Ltd 周一表示，该公司已经决定不对英国出租车公司Addison Lee发起竞购。

Sky News周六报导称，SMR正在初步考虑以8亿英镑(13亿美元)竞购Addison Lee。私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 目前持有这家出租车公司的多数股权。

SMRT在提交给新加坡交易所的声明中称，“经过考虑，公司已经决定现在不对Addison Lee发起竞购。”(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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