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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:07 BJT

金属期市：伦敦期铜量缩上涨，关注中国贸易数据

中国国务院总理李克强周五访问德国时表示，相信中国经济能以“中高速度”进一步增长，并预估今年的增长率将在7.5%左右，尽管全球经济动荡。

中国财政部副部长周五表示，密切关注房地市场，但认为没必要对房市或其他经济领域实施重大刺激计划。

9月中国多数大宗商品进口料再度出现下滑，包括铁矿石、煤矿与大豆，因需求疲弱和供应充足令买家退场。

美国达拉斯联储总裁费希尔周五表示，美联储结束购债刺激计划后，是时候重新考虑“相当长一段时间”的措辞。

商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，至10月7日止当周，对冲基金与基金经理人删减期铜空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)
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