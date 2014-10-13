《分析》韩元兑日圆走低，恐惧因素多于事实

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
日圆走势与韩国经济不相关联的类似情形过去也相当常见，当时日圆/韩元汇率已达到里程碑，却未能对韩国出口产生应有的影响。2006年6月，日圆兑韩元下跌至一系列的10年低位，韩国出口却出现成长。
2013年韩元从1日圆兑12.25韩元升至10韩元的这段期间，韩国贸易顺差增长53%。
韩国对日圆/韩元汇率的纠结由来已久，它源于两国制造业结构基本相似，出口的电子、汽车与石化产品互相重叠。日圆/韩元直接汇兑的市场原本存在，但于1997年关闭。
但韩国官方似乎尚未克服对日圆价值的成见。分析师建议他们应该转而专注于中国这个主要的出口市场，以及整体的汇率竞争力。
“就历史而言，很难证明日圆/韩元汇率与韩国出口有任何关联，”加拿大皇家银行资本市场策略师Sue Trinh在报告中表示，“在日圆/韩元明显疲弱的时期，对韩国在主要出口市场的份额，相对于日本并没有明显可见的影响。”(完) (编译 李春喜/郑茵/陈宗琦；审校 李爽/张若琪/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申