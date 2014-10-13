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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 10:25 BJT

《分析》韩元兑日圆走低，恐惧因素多于事实

日圆走势与韩国经济不相关联的类似情形过去也相当常见，当时日圆/韩元汇率已达到里程碑，却未能对韩国出口产生应有的影响。2006年6月，日圆兑韩元下跌至一系列的10年低位，韩国出口却出现成长。

2013年韩元从1日圆兑12.25韩元升至10韩元的这段期间，韩国贸易顺差增长53%。

韩国对日圆/韩元汇率的纠结由来已久，它源于两国制造业结构基本相似，出口的电子、汽车与石化产品互相重叠。日圆/韩元直接汇兑的市场原本存在，但于1997年关闭。

但韩国官方似乎尚未克服对日圆价值的成见。分析师建议他们应该转而专注于中国这个主要的出口市场，以及整体的汇率竞争力。

“就历史而言，很难证明日圆/韩元汇率与韩国出口有任何关联，”加拿大皇家银行资本市场策略师Sue Trinh在报告中表示，“在日圆/韩元明显疲弱的时期，对韩国在主要出口市场的份额，相对于日本并没有明显可见的影响。”(完) (编译 李春喜/郑茵/陈宗琦；审校 李爽/张若琪/张涛)
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