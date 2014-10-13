《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*明报：
--雅居乐 主席陈卓林日前被昆明当局要求“在指定居所居住”后，消息指陈氏家族成员陈卓南等人，近日连环放售在港持有的舖位物业。
--市场消息指出，香港富豪郑裕彤旗下周大福企业的行政总裁曾安业（郑裕彤外孙女婿）近期带领多名德银旧部，与郑裕彤孙儿郑志谦成立“周大福能源”，正考察内地一批资源项目。
*星岛日报：
--内地财新网报导指，雅居乐主席及总裁陈卓林被调查是因为雅居乐在云南项目上向当地官员行贿，但报导未有提及事件和已遭中央调查的前政治局常委周永康有关。
*苹果日报：
--观澜湖2010年在海口兴建球场，配套越见成熟，与兰桂坊合资的大型餐饮娱乐项目将于明年第三季落成，届时总投资额达150亿元人民币
--前财政司司长梁锦松认为，当前香港局势可能成为中央发展国际金融的转捩点，如果香港政治上出现混乱，中央将加快发展沪深在岸国际金融市场。
*东方日报：
--安硕A50 、南方A50 及美国FXI的最新已发行单位，较上月初分别增加2.66亿、1,450万及3,000万个，但三只A股ETF市值反合共萎缩107亿港元，反映A股ETF资金流入有缓和迹象。
*文汇报：
--光大国际 与四川海诺尔签署供货合同，向海诺尔广西钦州生活垃圾发电项目，提供垃圾焚化炉、余热锅炉等整套系统，合同总价5,700万元人民币。
*大公报：
--协同通信 称，受惠“协同一号”宽带通讯卫星运营业务顺利开展，预计截至今年9月底止半年未经审核综合纯利按年激增2.12倍至1.016亿港元。（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申