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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:58 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

*明报：

--雅居乐 主席陈卓林日前被昆明当局要求“在指定居所居住”后，消息指陈氏家族成员陈卓南等人，近日连环放售在港持有的舖位物业。

--市场消息指出，香港富豪郑裕彤旗下周大福企业的行政总裁曾安业（郑裕彤外孙女婿）近期带领多名德银旧部，与郑裕彤孙儿郑志谦成立“周大福能源”，正考察内地一批资源项目。

*星岛日报：

--内地财新网报导指，雅居乐主席及总裁陈卓林被调查是因为雅居乐在云南项目上向当地官员行贿，但报导未有提及事件和已遭中央调查的前政治局常委周永康有关。

*苹果日报：

--观澜湖2010年在海口兴建球场，配套越见成熟，与兰桂坊合资的大型餐饮娱乐项目将于明年第三季落成，届时总投资额达150亿元人民币

--前财政司司长梁锦松认为，当前香港局势可能成为中央发展国际金融的转捩点，如果香港政治上出现混乱，中央将加快发展沪深在岸国际金融市场。

*东方日报：

--安硕A50 、南方A50 及美国FXI的最新已发行单位，较上月初分别增加2.66亿、1,450万及3,000万个，但三只A股ETF市值反合共萎缩107亿港元，反映A股ETF资金流入有缓和迹象。

*文汇报：

--光大国际 与四川海诺尔签署供货合同，向海诺尔广西钦州生活垃圾发电项目，提供垃圾焚化炉、余热锅炉等整套系统，合同总价5,700万元人民币。

*大公报：

--协同通信 称，受惠“协同一号”宽带通讯卫星运营业务顺利开展，预计截至今年9月底止半年未经审核综合纯利按年激增2.12倍至1.016亿港元。（完）

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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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