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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:05 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌1%，两日跌幅达4%

近月小麦期货 下滑0.1%，报每蒲式耳4.98美元，周五收高1.1%。

美国农业部(USDA)预期2014/15年度玉米产量将在144.75亿蒲式耳，高于9月预期的143.95亿。此外亦将单产预估自每蒲式耳171.7上调至174.2。

USDA预期大豆产量在39.27亿蒲式耳，平均单产将在47.1蒲式耳，上月分别预期为39.13亿和46.6蒲式耳。

USDA将美国小麦年末库存数据下修4,400万蒲式耳，至6.54亿。分析师原预期为7.04亿蒲式耳。此外，USDA亦将全球小麦年末库存展望下调至1.9259亿吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 498.00 -0.50 -0.10% +0.96% 499.71 56

CBOT玉米 331.25 -2.75 -0.82% -3.78% 363.86 47

CBOT大豆 918.00 -4.50 -0.49% -2.55% 958.49 37

CBOT稻米 $12.57 -$0.02 -0.16% -0.24% $12.61 42

美国原油 $84.65 -$1.17 -1.36% -1.36% $91.35 18

汇率

欧元/美元 $1.264 $0.001 +0.11% -0.39%

美元/澳元 0.868 0.000 -0.02% -1.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张涛)
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