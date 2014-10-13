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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:59 BJT

全球金市：黄金跳涨，全球经济担忧引发避险买需

现货银 、现货铂金 和现货钯金 也上扬。

欧洲经济数据令人失望，加之中国经济成长放缓，促使投资者抛售股票。国际货币基金组织(IMF)上周调降全球经济成长预估；美联储官员也表达对全球经济前景的疑虑，这可能影响其加息计划。

全球主要股市上周创今年最差单周表现之一，全球股指触及八个月低位，油价跌至四年低点。黄金通常是股市等风险较大资产的替代投资。

尽管金价最近上扬，但投资者对黄金的兴趣仍接近数年低点，归因于美国加息预期，因为这可能降低黄金的魅力。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周五，其持仓量减少2.64吨至759.44吨，为2008年12月以来最低。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，对冲基金和基金经理连续第八周调降黄金看多期货和期权仓位，因美元上涨，且美国经济前景向好，令金价承压。

日本金融市场周一休市，美国和加拿大等其他主要金融交易中心也将因假期部分或全部休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 张涛)
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