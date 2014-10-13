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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**上海证券报**

--中国证监会最新发布10月份首张IPO审查进度表，相比截至9月25日的数据，又有8家公司终止审查，因财务资料未及时更新；中止审查的公司数由160家锐减至24家，未过会且正常待审企业则由430家骤增至566家。

**证券时报**

--近日，光大证券 全资子公司与幸福航空、荆门城投联合组建光大幸福国际租赁，成为继海通证券 去年收购恒信租赁之后又一家进军融资租赁领域的券商。截至今年6月末，上海自贸区内成立的融资租赁公司已达400余家。

**第一财经日报**

--“暂停受理”半个多月之后，平台担保类私募债重新开闸；不过条件是，上海证券交易所已经不再对担保主体的性质是否属于政府融资平台做出限制，但出于防范风险的考虑，每个担保人只允许担保一单私募债。

**每日经济新闻**

--广州“最严公积金新政”获得原则性通过，将在通过市政府审批后实施。新政将禁止公积金第二次贷款，并基本确定2015年公积金的贷款额度为140亿元人民币。

**东方早报**

--中国铁建 最新公告称，公司拟将所属全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司整体改制变更为股份有限公司后，首次公开发行H股并在香港联交所主板上市；公司股票将于10月13日复牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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