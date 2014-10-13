《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--中国证监会最新发布10月份首张IPO审查进度表，相比截至9月25日的数据，又有8家公司终止审查，因财务资料未及时更新；中止审查的公司数由160家锐减至24家，未过会且正常待审企业则由430家骤增至566家。
**证券时报**
--近日，光大证券 全资子公司与幸福航空、荆门城投联合组建光大幸福国际租赁，成为继海通证券 去年收购恒信租赁之后又一家进军融资租赁领域的券商。截至今年6月末，上海自贸区内成立的融资租赁公司已达400余家。
**第一财经日报**
--“暂停受理”半个多月之后，平台担保类私募债重新开闸；不过条件是，上海证券交易所已经不再对担保主体的性质是否属于政府融资平台做出限制，但出于防范风险的考虑，每个担保人只允许担保一单私募债。
**每日经济新闻**
--广州“最严公积金新政”获得原则性通过，将在通过市政府审批后实施。新政将禁止公积金第二次贷款，并基本确定2015年公积金的贷款额度为140亿元人民币。
**东方早报**
--中国铁建 最新公告称，公司拟将所属全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司整体改制变更为股份有限公司后，首次公开发行H股并在香港联交所主板上市；公司股票将于10月13日复牌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申