版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 17:02 BJT

台湾汇市：台币兑美元略收低，出口商抛汇抵销外资汇出力道

* 台币兑美元略收低，受外资汇出影响

* 出口商抛汇力道不弱，30.420附近暂成支撑

* 明日实质交易估计在30.370-30.430

路透台北10月13日 - 台币兑美元 周一微幅收低。汇银人士称，台股的疲软表现令外资持续汇出，不过其买入美元力道遭出口商抛汇抵销，限制了台币贬幅。预估台币短线仍将在区间整理，并观望其他主要亚币走势。

他们指出，虽然台股表现不佳，但台币近期屡次走弱测试30.420附近都遭遇出口商的美元沉重卖压，难以进一步走低，加上日圆 受到避险买盘追捧，亚币竞贬题材暂时遭到搁置，韩国韩元 今日收盘走升即为证明之一，令台币没有大贬理由。

〞贬不动了就会回升，我们看台币还是区间整理偏升一点。〞一位外资银行交易员说。

该交易员指出，由于美国今日因假期金融市场休市一天，全球金融市场明日的波动可望因此降低，亚币明日只要没有意外走势，台币也料将在近期区间内来回。

另名本地行库交易员亦称，由于出口商在30.400附近抛汇意愿高昂，即使台股后市仍有续跌空间，但预料时序愈接近月底，出口商对本币的需求愈高，将能有序抑制台币贬幅，加上外资汇出力道若趋于和缓，预估不会影响价格太多。

他们预估，韩元仍为近期台币走势的参考指标。韩元若续升，台币亦有机会跟进，只是幅度也会十分和缓，预估明日在30.370-30.430间波动。

台币今日主要交易区间在30.386-30.420，上日交易区间在30.351-30.382。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上日尾盘收敛，报价趋近价平；一个月远汇报价 尾盘在30.375/30.395左右，上日纽约盘收在30.411。

台湾股市 周一收盘重挫近3%，表现远落后亚洲区域股市。外资及陆资在台股卖超81.61亿台币，连续五个交易日卖超共计177.46亿台币；外资在台指期的净空单余额仍达2万1,409口。

多数亚洲新兴货币周一上涨，主因中国贸易数据优于预期，以及多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员提出温和评论。

本周全球重要经济事件与数据包括：

10/13(一)：美国芝加哥联储总裁埃文斯演说、澳洲央行助理总裁德贝尔演说；

10/14(二)：美国NFIB小企业信心指数、欧元区8月工业生产、英国9月CPI及生产者物价指数(PPI)、法国8月经常账收支及9月消费者物价调和指数(HICP)终值；

10/15(三)：中国工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)、美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、韩国央行利率决定、欧洲央行管委会和全体会议、美联储发布经济状况褐皮书；

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.450 30.430 30.386-30.450 30.430 7.69 7.00

元太外汇经纪公司 30.449 30.430 30.387-30.449 30.430 2.20 2.42

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 -0.150/-0.135 -0.170/-0.150 (完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐