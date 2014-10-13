台湾汇市：台币兑美元略收低，出口商抛汇抵销外资汇出力道

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 台币兑美元略收低，受外资汇出影响
* 出口商抛汇力道不弱，30.420附近暂成支撑
* 明日实质交易估计在30.370-30.430
路透台北10月13日 - 台币兑美元 周一微幅收低。汇银人士称，台股的疲软表现令外资持续汇出，不过其买入美元力道遭出口商抛汇抵销，限制了台币贬幅。预估台币短线仍将在区间整理，并观望其他主要亚币走势。
他们指出，虽然台股表现不佳，但台币近期屡次走弱测试30.420附近都遭遇出口商的美元沉重卖压，难以进一步走低，加上日圆 受到避险买盘追捧，亚币竞贬题材暂时遭到搁置，韩国韩元 今日收盘走升即为证明之一，令台币没有大贬理由。
〞贬不动了就会回升，我们看台币还是区间整理偏升一点。〞一位外资银行交易员说。
该交易员指出，由于美国今日因假期金融市场休市一天，全球金融市场明日的波动可望因此降低，亚币明日只要没有意外走势，台币也料将在近期区间内来回。
另名本地行库交易员亦称，由于出口商在30.400附近抛汇意愿高昂，即使台股后市仍有续跌空间，但预料时序愈接近月底，出口商对本币的需求愈高，将能有序抑制台币贬幅，加上外资汇出力道若趋于和缓，预估不会影响价格太多。
他们预估，韩元仍为近期台币走势的参考指标。韩元若续升，台币亦有机会跟进，只是幅度也会十分和缓，预估明日在30.370-30.430间波动。
台币今日主要交易区间在30.386-30.420，上日交易区间在30.351-30.382。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上日尾盘收敛，报价趋近价平；一个月远汇报价 尾盘在30.375/30.395左右，上日纽约盘收在30.411。
台湾股市 周一收盘重挫近3%，表现远落后亚洲区域股市。外资及陆资在台股卖超81.61亿台币，连续五个交易日卖超共计177.46亿台币；外资在台指期的净空单余额仍达2万1,409口。
多数亚洲新兴货币周一上涨，主因中国贸易数据优于预期，以及多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员提出温和评论。
本周全球重要经济事件与数据包括：
10/13(一)：美国芝加哥联储总裁埃文斯演说、澳洲央行助理总裁德贝尔演说；
10/14(二)：美国NFIB小企业信心指数、欧元区8月工业生产、英国9月CPI及生产者物价指数(PPI)、法国8月经常账收支及9月消费者物价调和指数(HICP)终值；
10/15(三)：中国工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)、美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、韩国央行利率决定、欧洲央行管委会和全体会议、美联储发布经济状况褐皮书；
10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；
10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.450 30.430 30.386-30.450 30.430 7.69 7.00
元太外汇经纪公司 30.449 30.430 30.387-30.449 30.430 2.20 2.42
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 -0.150/-0.135 -0.170/-0.150 (完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申