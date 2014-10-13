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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:25 BJT

台湾股市：盘初下跌逾2%，欧美股市大跌且食安风暴扩大

路透台北10月13日 - 台湾股市 周一开盘大跌逾2%后跌幅一度逼近3%，但随后跌幅有所缩减。分析师表示，欧美股市大跌，加以台湾的食安风暴牵涉上市大厂，且有愈演愈烈之势，令台股大幅弱于亚股。

〞这原因还用说吗？欧美股市大跌、食安风暴、外资的空单还在两万口以上...。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞

他并表示，今日台股跳空跌破年线约在8,862点的支撑，后势宜先保守看待，因目前台股下档没有明显支撑。

本地时间09:21时，台股加权股价指数大跌2.06%报8,781.11点，稍早盘中低点在8,715.20，同时间MSCI亚太明晟(除日本)指数 仅下跌0.58%。

台湾食品大厂--味全 开盘即跌停，因涉入饲料油混充猪油事件。味全并发布声明表示，未来本公司将加速持续落实品质管理政策，我们已经进行全面品质再造工程，未来在组织再造、员工专业能力提升。相关讯息请见

美国道琼指数 上周四和五连续两日均大跌0.69%；欧洲方面，德国股市跌至一年低位，FTSEUROFIRST 300指数下滑。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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