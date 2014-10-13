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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:07 BJT

长江期货：中国期指持仓回落，多方有心无力

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

2380一线是上证指数2013年12月的阶段性高位。当前市场重回此位，面临一定的技术性压力。股指期货近5个交易日阴阳交错，持仓量快速回落，反映投资者在压力位附近心态趋于谨慎。上周五四份合约合计减仓7,973手，总持仓量177,830手，比节前最后一个交易日更低。

前20名席位在IF1410、IF1411与IF1412合约上共持买单116,059手、卖单138,432手。主力净空持仓量22,373手，较前一交易日下降1,224手。主力净空持仓量的下降主要由于空方主动离场意愿增强。主力合约IF1410上，前20空方席位合计减仓7,092手超过前20多方合计减仓4,889手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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