台湾股市：盘中扩大跌幅至逾1%，受台指期结算利空影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 台湾股市周三盘中扩大跌幅至逾1%，表现落后多数区域股市。分析师指出，今日是10月台指期结算日，外资在台指期净空单仍多；受此利空影响，现货市场因而表现不佳。
台新投顾研究部分析师黄文清称，从外资在台指期的操作来看，心态依旧保守。但汇市外资汇出的情况不明显，或可解读为外资是短线的逢高获利了结，而非长期撤出资金。
如此一来，他认为在今日10月台指期结算后，明日起或有机会依靠台积电 、大立光 的法人说明会登场，重整旗鼓，让现货市场筹码趋于稳定。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超23.18亿台币，连续六个交易日卖超共计200.64亿台币；台湾期货交易所最新资料则显示，上日外资在台指期的净空单余额为1万9,015口，较上日净空单2万1,409口减少2,394口。
本地时间11:00时，台湾加权股价指数 跌1.08%至8,673.84点；10月台指期 跌0.71%。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。