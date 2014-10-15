台湾股市：盘中扩大跌幅至逾1%，受台指期结算利空影响

路透台北10月15日 - 台湾股市周三盘中扩大跌幅至逾1%，表现落后多数区域股市。分析师指出，今日是10月台指期结算日，外资在台指期净空单仍多；受此利空影响，现货市场因而表现不佳。

台新投顾研究部分析师黄文清称，从外资在台指期的操作来看，心态依旧保守。但汇市外资汇出的情况不明显，或可解读为外资是短线的逢高获利了结，而非长期撤出资金。

如此一来，他认为在今日10月台指期结算后，明日起或有机会依靠台积电 、大立光 的法人说明会登场，重整旗鼓，让现货市场筹码趋于稳定。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超23.18亿台币，连续六个交易日卖超共计200.64亿台币；台湾期货交易所最新资料则显示，上日外资在台指期的净空单余额为1万9,015口，较上日净空单2万1,409口减少2,394口。