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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:20 BJT

《全球汇市》日圆上扬，因全球增长忧虑打击风险偏好

判断华尔街紧张程度的CBOE波动性指数 周五触及近两年高位22.06，显示市场紧张情绪。

日圆兑欧元 之前也一度升至约11个月高点，最新报135.57日圆，日内跌0.3%。

有关欧元区经济疲弱及欧洲最大经济体德国经济成长前景的疑虑，令欧元承压。

欧洲央行总裁德拉吉也表达了对欧元区形势的担忧。德拉吉周五表示，欧元区经济动能减弱可能进一步令企业和家庭投资意愿下降。

欧元兑美元 小升0.1%报1.2645，上周五跌0.5%。

澳元兑日圆 跌0.4%报93.09日圆，稍早一度触及92.82日圆，为3月末以来最低水准。

澳元兑美元 持稳，报0.8684美元。

周一稍晚中国将公布贸易数据，将考验澳元以及市场整体冒险意愿。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2647 1.2627 +0.16 -7.99 1.3745

美元/日圆 107.20 107.65 -0.42 +1.80 105.30

欧元/日圆 135.58 135.93 -0.26 -6.32 144.73

美元/瑞郎 0.9554 0.9574 -0.21 +7.01 0.8928

英镑/美元 1.6097 1.6075 +0.14 -2.77 1.6556

美元/加元 1.1187 1.1198 -0.10 +5.34 1.0620

澳元/美元 0.8695 0.8681 +0.16 -2.45 0.8913

新西兰元/美元 0.7839 0.7814 +0.32 -4.47 0.8206

澳元/日圆 93.210 93.450 -0.26 -0.68 93.850

新西兰元/日圆 84.030 84.120 -0.11 -2.75 86.410

英镑/日圆 172.56 173.05 -0.28 -1.02 174.33

澳元/新西兰元 1.1083 1.1102 -0.17 +2.17 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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