版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:17 BJT

中国个股：海油工程签缅甸3.67亿美元总包合同，为其最大海外EPCI合同

路透上海10月13日 - 中国海洋石油工程股份有限公司 周一发布公告称，近日其与泰国国家石油公司正式签订缅甸Zawtika Phase 1B 项目EPCI（设计、采购、建造和安装）总包合同，合同金额3.67亿美元，这是公司目前最大的海外EPCI总包合同。

公告称，该合同已正式获得当地政府批准。总包合同包括四座井口平台的设计、建造和海上安装业务以及四条海底管线铺设等业务，计划于2016年4月完工。

Zawtika项目位于缅甸仰光南部约300公里的海域，平均作业水深150米，泰国石油拥有该项目85%股权，缅甸石油公司拥有其余15%股权。

海油工程上周五收报8.26元，过去一个月累计上涨1.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐