中国经济：波动难免但仍在合理区间，不会出现“硬着陆”--总理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。
中国政府网周日援引他在汉堡出席中欧论坛汉堡峰会的主旨演讲并称，经济发展不是短跑，而是没有终点的长跑，要有一定速度、但更重要的是看耐力和后劲；而改革对经济也是一种刺激。
“年初和近几个月，中国经济一些指标出现小幅波动，但经济运行仍处于合理区间。有波动是难免的，类似波动在去年也发生过，其他国家的增长也不是一条直线，”李克强称。
他并重申，只要就业比较充分、物价比较稳定、居民收入同步增长、生态环保取得积极成果，今年经济增速比7.5%高一点、低一点，都是可以接受的。
据李克强透露，今年1-9月城镇新增就业超过1,000万人，与去年同期相比多增了十几万人，31个大城市调查失业率保持在5%左右。
今年上半年中国经济增速7.4%。“这一增速相对于中国过去10%左右的高速度，虽有所下降，但还属于中高水平...中国的经济总量已经相当大，现在7%的增量相当于、甚至高于过去10%的增量，也相当于一个中等经济体的规模，”他说。
李克强指出，改革对经济也是一种刺激，能够再造微观基础，优化宏观环境。
而为了促进经济平稳运行，中国未来将在保持政策总体稳定基础上，更加积极地作为。具体而言，李克强称，中国还会加大改革创新力度，不仅对体制性障碍“拆藩篱”，还对结构性矛盾“动手术”，弥补发展中的“短板”，做强实体经济的“筋骨”。
比如，在财政资金、金融信贷上，盘活存量、用好增量，支持“三农”、小微企业、新兴业态等实体经济发展，继续推进中西部铁路、城镇棚户区改造、水利、污染防治等重大民生和发展工程，增加公共产品供给。
“有改革创新形成的强劲动能，我们对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心，”他说。
路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。 （完）
欲览李克强演讲全文，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申