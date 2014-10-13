香港个股：雅居乐证实公司主席遭内地机关监视居住，将于今早复牌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月13日 - 停牌超过一周的中国房地产商--雅居乐地产 称，其主席及总裁陈卓林遭昆明市人民检察院实施监视居住（指定居所居住），公司已申请于今早恢复股份交易。
雅居乐上周五晚的公告称，该公司于10月1日获非执行董事、陈卓林之配偶陆倩芳知会，收到昆明市人民检察院通知，自9月30日晚上， 该检察院对陈卓林执行指定居所居住的措施。但公告没有披露任何案情。
不过公司方面指未收到该检察院或任何其他中国监管、政府或司法机构发出有关该措施之任何法律文件，亦没有任何资料显示该措施与雅居乐及其附属公司有关系或与集团任何资金或资产的流失或挪用有关系。
雅居乐并宣布，即时调任两位非执行董事陈卓贤及陆倩芳为执行董事及署理联席主席、署理联席总裁。陈卓贤与陈卓林为兄弟。
该公司此前公布暂停供股计划，令人关注其财务状况，并导致其美元债价急跌。
该股自10月3日起停牌，停牌前报4.77港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申