《中国债券市场每日交易备忘》--10月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 至多40亿元人民币三年期固息债9:30-10:30招标，利率预测均值4.45% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.58% 国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.67% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.70% 河南投资集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 舟山海洋综合开发投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和国开行主承 鞍钢股份 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和招商银行主承 华电煤业集团24亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承 兰州国资投资控股建设4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 深圳航空5.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 华安证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 华电福新 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招商银行主承 华映科技 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 中信证券 50亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，交通银行和邮储银行等承销 万华实业集团23亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，交行和中国银行主承 南昌工业控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 北京热力集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承 青岛国信发展集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 北京国有资本经营管理中心100亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承 北京保障房建设投资中心25亿元15年期固息债簿记建档(主体评级AAA),海通证券主承 长沙银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.98% 徽商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.6002% 浙商银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.8001% 浦发银行 45亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.6500% 浦发银行20亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7500% 浦发银行15亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7001% 中信银行50亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5498% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5502% 兴业银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7001% 兴业银行25亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 光大银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5498% ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行60亿元七年期固息增发债140362，参考收益率4.7838% 建湖县开发区建设13亿元七年期固息债1480522，票面利率7.29% 天能电池集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480525，票面利率8.00% 江苏交通控股30亿元六个月期超短融011490005，票面利率4.70% 宁沪高速 4亿元九个月期超短融011484004，票面利率4.80% 广汇汽车23亿元一年期短融041458075，票面利率7.50% 昆明钢铁控股15亿元一年期短融041453108，票面利率5.28% 广东丝绸纺织集团1.5亿元一年期短融041461057，票面利率5.28% 广东丝绸纺织集团1.5亿元一年期短融041461056，票面利率5.28% 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融041466025，票面利率7.30% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元三年期固息增发债130330，发行价格105.4元 进出口行60亿元七年期固息增发债140362，发行价格100.74元 农发行50亿元七年期固息增发债140442，发行价格104.38元 财政部150亿元三个月贴现国债149906，发行价格99.116元 五矿集团30亿元九个月期超短期融资券 中国国电集团60亿元一年期短融 中国证金公司22亿元人民币三个月期短融 中材科技 5亿元一年期短融 绵阳科技城发展投资集团8亿元一年期短融 无锡产业发展集团8亿元一年期短融 康美药业 10亿元一年期短融 张江高科 5亿元一年期短融 北京首都开发控股集团10亿元一年期短融 宜兴市城市发展投资10亿元一年期短融 奇瑞汽车18亿元两年期中期票据 首创股份 6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行200亿元三年期央票1101078到期兑付，票面利率3.97% 广东粤海控股25亿元三年期中票1182273到期兑付，票面利率6.06% 华泰证券 30亿元三个月期短融1490131到期兑付，票面利率4.50% 国泰君安证券30亿元三个月期短融1490132到期兑付，票面利率4.55% 申银万国证券15亿元三个月期短融1490133到期兑付，票面利率4.60% 中国海运集团25亿元六个月期超短融011430001到期兑付，票面利率4.97% 华安证券8亿元三个月期超短融071436003到期兑付，票面利率4.60% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408013到期兑付 上海银行10亿元三个月期同业存单111416006到期兑付 05国金债 053001付息 05亚行债 053101付息 08二重债 088047付息 09晋焦煤债 0980139付息 10附息国债32 100032付息 13温公用MTN001 101352007付息 13津政投MTN001 101353008付息 13渝两江MTN001 101356005付息 10铁道05 1080117付息 10铁道06 1080118付息 10川煤债 1080120付息 11国开23 110223付息 13郑州交投债 1380297付息 13宁德SMECNⅡ003 051302022付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周二报导称，上海证券交易所已向部分证券公司下发开通港股通业务交易权限的通知，首批拿到 通知的券商除了大型综合类证券公司及先锋券商以外，也有一些中小券商。 --中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议 ，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。 10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)