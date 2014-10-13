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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:28 BJT

香港热股：雅居乐地产复牌开低逾三成，因公司主席被内地机关监视居住

路透香港10月13日 - 中国房地产商雅居乐地产 周一复牌开盘大跌逾三成，因公司主席陈卓林被内地机关监视居住。

雅居乐开盘报3.33港元，挫30.82%，为自2011年11月以来低位。大市恒生指数 则开低0.89%。

该公司此前公布，其主席及总裁陈卓林遭昆明市人民检察院实施监视居住（指定居所居住），公司并已暂停供股计划。 （完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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