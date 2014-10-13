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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:27 BJT

期货日报：基本面好转助中国大连铁矿石价格短期回升

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

上周四、周五两个交易日，铁矿石价格连续反弹，主力合约1501收于568，较国庆节前上涨3.1%，呈现出一定的反弹势头。市场对铁矿石需求和供给两端预期的变化是反弹的主要原因。需求方面，房贷政策放松改变了市场对房地产短期走势的预期，房地产市场短期或将企稳。供给方面，国内外矿山铁矿石关停范围扩大，短期内，铁矿石供给增长放缓，铁矿石供给收缩的预期增强。

供给端和需求端都支持铁矿石价格在短期内企稳甚至反弹。然而长期来看，随着四大铁矿石巨头扩产计划的陆续完成，未来将有更多低成本矿进入市场，铁矿石供应过剩的矛盾可能将更加突出，铁矿石供给弱势的格局不改。在此背景下，铁矿反弹的空间有限。考虑到期货价格贴水现货价格较多，即期货价格实际上处于“超跌”状态，期货价格可能存在30元以上的反弹空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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