期货日报：基本面好转助中国大连铁矿石价格短期回升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
上周四、周五两个交易日，铁矿石价格连续反弹，主力合约1501收于568，较国庆节前上涨3.1%，呈现出一定的反弹势头。市场对铁矿石需求和供给两端预期的变化是反弹的主要原因。需求方面，房贷政策放松改变了市场对房地产短期走势的预期，房地产市场短期或将企稳。供给方面，国内外矿山铁矿石关停范围扩大，短期内，铁矿石供给增长放缓，铁矿石供给收缩的预期增强。
供给端和需求端都支持铁矿石价格在短期内企稳甚至反弹。然而长期来看，随着四大铁矿石巨头扩产计划的陆续完成，未来将有更多低成本矿进入市场，铁矿石供应过剩的矛盾可能将更加突出，铁矿石供给弱势的格局不改。在此背景下，铁矿反弹的空间有限。考虑到期货价格贴水现货价格较多，即期货价格实际上处于“超跌”状态，期货价格可能存在30元以上的反弹空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申