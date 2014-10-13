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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:52 BJT

香港社会：警方清除路障，称示威者可以留在原地

路透香港10月13日 - 香港警方周一清除了民主示威者在市中心一些主要地点设置的部分路障，以缓解高峰时段某些街道的交通混乱。

一名路透目击者表示，在路障被清除后，许多警察撤走。一名警方谈判人士对路透表示，示威者可以留在原地。

香港政府曾表示，这场示威是非法的。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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