港报财经评论：反贪腐常态化释出红利--信报10月13日

反贪腐常态化释出红利/ 习广思

道指在过去一个星期大幅波动，上周二急跌272点后，上周三回升275点，抵销了上周二跌幅，但上周四又急跌335点，这种大上大落的市况，其实早在9月下旬已出现。9月29日《美股大升大跌非好事》一文已分析，也指出美股如罗素2,000等指数，反映美股投资气氛相当差劣，美股大跌早有迹可寻，但美股不看好的投资者要赚钱却殊不容易。上周五道指再跌逾百点，走势已经非常恶劣，更恶劣的是纳斯特指数，9月所创的4,600点高位，技术指标已经严重背驰，经过逾两个月的圆顶派发走势，现在已跌穿8月低位，反覆下试4,000点关口。

美股这次升浪经历了5年，要真正经历一次跌市，不会太快完结，除了息口因素，更重要是环球经济失速，美股不少是环球性企业，盈利很难不受影响。回到中国，上周三国务院部署六项经济政策，包括：（1）持续推进简政放权，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；（2）在水利、环保、资讯网路等领域再开工一批重大项目；（3）完善促进消费政策，提高居民收入，扩大消费需求；（4）支援“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长；（5）活用财政货币政策，适时适度运用定向措施，推进普遍性降费，支援实体经济，缓解“融资贵”、“融资难”；（6）研究出台扩大开放、培育外贸竞争新优势的措施。

高盛随即发表研究报告，指出中国国务院正式宣布新一轮政策放松，这意味着政策方向已经回归“踩油门”状态。尽管在此公告出台前，政府的放松立场已经较为清晰：中国政府暂停人民币兑美元升值、降低银行间市场利率（7天回购利率回落至3%附近），并放松房地产政策。以上政策覆盖面之广，表明国务院高层的迫切心。高盛研究报告指出，此次国务院采取的行动，似乎与早前部分高级官员的讲话存在矛盾。这些讲话强调周期性政策重心在就业，考虑到就业状况稳定，没有必要推行强刺激措施。不过，高盛认为，这要取决于如何定义“强刺激”。今年3至6月就业状况基本稳定，政府仍大规模放松政策，说明就业并非决定放松与否的唯一标准。

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美汇强势的矛盾/ 苏子

目前美国的经济情况在发达国家中看似一枝独秀，但其实仍然处于复苏的起始阶段。上周联储局公布的议息纪录反映美息不大可能会提前调高，决策者似乎对目前美国经济的良好复苏势头，仍然处于信心不足的阶段。目前美息虽然仍然处于零水平，但基于不少市场人士已深信美息在可见的将来必定上调，因此，在预期炒作下，令美元在过去两个多月来呈现令不少投资者感到侧目的升浪。上周三，纽约联储银行总裁William Dudley对目前美元强势有此观点──对出口销售带来压力及压低通胀；换言之，强势美元有助美息继续保持在零水平一段较长时间，联储局不用急于把利率调高，以免令目前正处初期的复苏势头或出现逆转的不利情况。

不过，反过来看，倘若稍后市场人士不约而同也相信美国经济虽好，但基于通胀一直未能高于联储局的2%目标水平，使联储局并不急于加息，届时美元就有较大机会扭转过去两个多月来的强势。目前美元的升势主要是建基于利率即将调高，但美元升势又反过来被视作将令美国可以保持低息环境一段更长时间，故可说是极为矛盾，但这是否意味着大量投资者所期待的美元大牛市其实仍未正式开始，一旦结束近期的强势，走势将回复不少长线投资者极为讨厌的大型上落市的模式？此可能性实在不容抹煞。

目前市场情绪仍以看好美元后市为主，逢低吸纳美元已被视为必赢的策略，特别是美元兑日圆。但从上周美元兑日圆以大阴烛的不利形态收市来看，相信本周走势将不会好得到哪里去，故小心汇价或将在市场情绪仍然极看好下，本周将再下一城，即再以大阴烛低收。因此，美元兑日圆本周初段的反弹若一直受制于107.90/108.15日圆关键阻力区，仍乏力破关而上，预料整体走势将以反覆往下寻底为主。

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