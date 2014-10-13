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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:31 BJT

上海中期：中国豆粕需求逐渐恢复，现货走势相对平稳

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

上周，豆粕现货价格走势相对平稳，与9月不同，10月上、中旬油厂的库存压力都不大，通常不会主动调整价格。这主要是由于10月是大豆进口青黄不接的时期，新作美豆处于收割和装运期，国内进口大豆的到港速度放慢，亦有部分油厂停机以等待新的原料补充。这一季节性环境对豆粕现货价格形成支撑，使现货价格独立于CBOT大豆价格较为抗跌。

同时，豆粕下游需求亦开始逐步恢复：一方面，国内养殖收益整体好转，虽然能繁母猪存栏拐点未现，但生猪存栏数自6月开始稳步上行，随着补栏仔猪的生长，后期蛋白需求逐步回升应是趋势。另一方面，受印度豆粕出口下降的影响，中国豆粕出口前景四季度仍值得期待。预计四季度豆粕需求将温和增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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