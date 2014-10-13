港报财经评论：美股大波动，下周恐再跌--经济日报10月11日

美股大波动，下周恐再跌/ 林瑞芬

港股昨又重复上周的双重夹击压力，美股周四急挫，港府学联对话搁置。恒指昨收报23,088，跌1.9%；国指报10,301，跌1.74%，大市成交额671亿港元。技术上，恒指反弹受制23,500主要阻力，而国指受制阻力10,500，一日未能重上，未算化解下跌压力。受制阻力回挫，恒指就忌失守22,500水平，国指则忌失守10,170水平。

美股周二、周三及周四的大落大弹又大落，过山车感强烈，摊开心电图，恐慌指数VIX自9月以来反覆攀升，50天平均线升穿200天平均线显示指数仍有机会扬，显示市场情绪已经明显地陷入了焦虑状况。焦虑点不外乎两大因素：一是对加息的疑虑，月内联储局将正式暂停QE结束购债行动，究竟就未来息率的指引，导向还未清晰。联储主席耶伦在今年稍早时表示，“相当长一段时间”利率保持不变指引，代表的时间跨度约为六个月。惟美联储副主席Stanley Fischer近日又说，“相当长一段时间”利率保持不变，可以代表两个月到一年。指引仍然模糊，增市场焦虑。

二来，环球经济环境的再度疲弱，日本及欧洲虽已努力量宽，但对经济的刺激有限，而美元获追捧升值，未来会对美国的经济复苏构成障碍。在今年2月提出市场忽视了德国经济衰退的现象，盛宝银行的首席经济学家Steen Jakobsen，最新认为，更糟糕的情况还在后面，今年第四季度或者明年第一季度德国必将陷入衰退。欧元区经济龙头德国的迟暮，意味着其他欧元区国家也将步其后尘，陷入衰退。Jakobsen认为欧央行的QE推动力，其实只是政治游戏而已。如果德国人当选欧洲央行总裁的话，欧版QE就不会存在任何压力。其实，德国总理默克尔今周四已表达了通过政府支出刺激经济增长的意愿。据德国政府官员透露，目前在考虑中的促进增长的想法包括使用未来一年行动电话频段拍卖的所得来补贴新的高速互联网络投资。其他考虑的措施还有，削减30亿欧元薪酬税，通过法律措施鼓励喜好囤积现金的德国企业更多地进行投资。如果德国首肯开发动机，给予财政支出更多空间，欧洲经济或不至于一池死水，欲刺激无能。

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A股有牛气，国寿可长揸/ 余少文

中国内地股市八连升后断缆，国企指数昨日也好不了多少，但仍然憧憬A股进入大牛市，看好一众A股相关股份，尤其中国人寿 值得低吸。A股昨日裂口下跌，未能录得九连升，如上证综合指数跌14点或0.6%，收报2,374点，国企指数跌182点或1.7%，收报10,301点，成交额114亿港元，只有13%主板H股逆市上升；至于红筹指数跌111点或2.4%，收报4,435点，成交额66亿港元，成分股只有招商局国际 逆市升。

国指急挫，牛熊分界线得而复失，但仍然守住上周低位10,173点，乐观是继续在牛熊线上落。但20天平均线刚跌穿100天平均线，发出利淡讯号；而10天平均线短期会跌穿250天线，会发出另一个“死亡交叉”讯号，似乎国指短期易跌难升，要下试9,800点和9,600点。近日一直指出，A股有机会出现大牛市，如上证有机会重上3,000点，尽管未来一两周有调整机会，但可留意保险、证券、A股ETF等受惠A股的股份，首选的保险股国寿 昨日跌1.6%，收报21.55港元。尽管国寿过去一年的新增保费收入明显下降，跌幅多达二十、三十巴仙，8月新增保费则升至245亿人民币人民币，但同比升幅只有3%，或会影响集团的投资步伐。

传闻国家外汇管理局计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至证券、保险、信托等非国家金融机构，对国寿以及其他保险股是利好消息，但贡献不是短期可以显现。其实，国寿今年上半年盈利升14%至184亿人民币，主要是首季表现欠佳，同比跌28%至72亿人民币；但第二季受惠A股回升，如上证反弹1%，其第二季盈利112亿人民币，同比和环比分别升83%和55%。若然没有记错，今年第二季盈利市是众多季度中最佳的一季。过去一直指出，国寿盈利主要来自投资收益，尤其A股，只要A股上扬，国寿盈利会有保障，故上证第三季升15%，相信国寿第三季盈利会高于第二季。如按彭博综合证券商预测，国寿今明两年每股盈利可以升1.16人民币和1.35人民币，分别升32%和16%，但计入上半年盈利后，下半年每股盈利或只有0.51人民币，即下半年盈利表现不及上半年，未知是否证券商都担心A股第四季走势，不如般乐观。

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