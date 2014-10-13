港报社评：学联遗烂摊子，要对乱局负责--星岛日报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
占领运动至今半个月，发展成不同组织、不同人士盘踞不同占领区的局面，缺乏中央统筹指挥，进退更加失据，市民承受的代价不断加重扩大。
占领行动堵塞多处干道，妨碍市民正常生活，打击商户及众多从业员的生计，无论基层、中产、大小商户都受到影响，连立场偏向民主派的大律师公会都批评今次行动，对不少市民带来「过度的」损害和不便。占领行动激起跨阶层的民怨和民愤，把大量市民推向运动的对立面。
可是，占领运动一发不可收拾，在收窄占领规模的问题上，占中发起人和学生组织摇摆不定，朝令夕改，而且不同地区的占领者各自为政，最流行的一句话是「你不代表我」，要撤离某区，先要得到当区占领者同意，学生组织作不了主。
当局势愈来愈乱，学生组织又无法控制局面，唯一出路就是警方清场。这正是部分人士所期待的，透过警方清场来重新激起支持者上街，这种心态，与二十五年前有北京学运领袖认为要血洗天安门来召唤民众，一样要不得。
占中三子和学生组织搞出失控乱局，要警方收拾烂摊子，如果到时还藉此抨击警方武力清场，就是不分是非。明明是他们自己开出挑起公民抗命占领道路的火头，才激发市民上街占领，以及一些激进政治组织乘机骑劫部分占领区，他们不能以一句「我管不了这么多」，就把自己的责任推搪得一乾二净，如果还要向清场回复秩序的警方反咬一口，就要反省自己剩下多少公道良知了。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申