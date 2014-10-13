港报社评：对话基础只能是基本法和人大决定--文汇报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
行政长官梁振英在昨日播出的电视访问中强调，政府与学联就政改展开对话，前提应是基本法和人大决定，否则就没有对话基础。学联随之又提出「新条件」，要求特区政府向全国人大常委会提交所谓「补充报告」，修改全国人大常委会就香港政改问题所作的决定。特区政府与学联的对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，离开这个原则基础，对话不仅没有意义，而且会节外生枝，惹出更大的麻烦。
学联又提出「新条件」，重提争取「公民提名」及撤回人大决定，新加要求特区政府向中央提交「政改补充报告」，「修改原报告的错误内容」，或要求修改香港基本法云云。人大决定具有宪制地位，具有不可撼动的法律效力。香港普选必须按基本法和人大决定办事。「公民提名」违反基本法，撤回人大决定绝无可能，这是常识，也是社会共识。大律师公会声明批评学联把讨论宪制原则问题形容为「玩弄人的花招」或「琐碎的法律细节」，指出有关言论十分危险。
学联提出的「新条件」，即特区政府要向全国人大常委会提交「补充报告」，这是企图阻碍政改程序的展开。「五步曲」是香港政改的法定程序，不可改变。特区政府必须按政改「五步曲」办事。
学联反口覆舌，根本没有诚意对话，不断节外生枝制造矛盾，为的是推群众上街向政府施压。学联所提出的「新条件」，仍然是万变不离其宗，所谓争取「公民提名」及撤回人大决定，不仅是明知其不可而为之，而且是明知胡闹而胡闹。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申