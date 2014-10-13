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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:34 BJT

港报社评：对话基础只能是基本法和人大决定--文汇报10月13日

行政长官梁振英在昨日播出的电视访问中强调，政府与学联就政改展开对话，前提应是基本法和人大决定，否则就没有对话基础。学联随之又提出「新条件」，要求特区政府向全国人大常委会提交所谓「补充报告」，修改全国人大常委会就香港政改问题所作的决定。特区政府与学联的对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，离开这个原则基础，对话不仅没有意义，而且会节外生枝，惹出更大的麻烦。

学联又提出「新条件」，重提争取「公民提名」及撤回人大决定，新加要求特区政府向中央提交「政改补充报告」，「修改原报告的错误内容」，或要求修改香港基本法云云。人大决定具有宪制地位，具有不可撼动的法律效力。香港普选必须按基本法和人大决定办事。「公民提名」违反基本法，撤回人大决定绝无可能，这是常识，也是社会共识。大律师公会声明批评学联把讨论宪制原则问题形容为「玩弄人的花招」或「琐碎的法律细节」，指出有关言论十分危险。

学联提出的「新条件」，即特区政府要向全国人大常委会提交「补充报告」，这是企图阻碍政改程序的展开。「五步曲」是香港政改的法定程序，不可改变。特区政府必须按政改「五步曲」办事。

学联反口覆舌，根本没有诚意对话，不断节外生枝制造矛盾，为的是推群众上街向政府施压。学联所提出的「新条件」，仍然是万变不离其宗，所谓争取「公民提名」及撤回人大决定，不仅是明知其不可而为之，而且是明知胡闹而胡闹。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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