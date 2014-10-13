港报社评：时代在变新生代冒起朝野互动须从头塑造--明报10月13日

占领行动发展至今，学联与政府的对话上周四暂告拉倒，尽管工作会议声称仍会继续举行，但未来发展如何，令人悬念。这次对话双方的阵容，根据早前的安排，是过往数十年朝野之间谈判或对话从未见过的世代不对称：一方是五旬过外的政府高官如政务司长林郑月娥或政制及内地事务局副局长刘江华，一方则是二十出头的学联代表。世代的差异，突显香港政治情势的急速嬗变，两者间的互动模式势必重新塑造，否则如何对话、如何有共同语言，都会是严重问题。

政府与学联的对话结果仍是未知之数，其间会否一波三折，此刻言之尚早。不过，事实是如今的年轻世代， 与过去30 年与政府对话的泛民对手完全不同，则是不容掩盖的事实。

在互联网世界成长的新世代，旧日的模式势必面临调整，这在这次占领行动之后尤为急切——英殖以及特区早期时代，政府与泛民及在野党派的沟通模式，在政治原则以外亦有源远流长的个人关系，长期交手的结果形成默契互信，虽是各自表述，但仍多于各走一方，一套完整的谈判策略便因此而起。

然而新一代社会活跃人士则是另一套论述，他们注重的是政治原则多于实利，政府若然诱之以利，以政治酬庸换取他们让步，恐怕不能像以前般无往而不利。

年轻一代有着求变之心相当自然，在他们为这个城巿争取更美好将来的过程中，总会出现这样那样的情况，经过实践之后，自会从中总结经验，成为香港未来的发展之路。

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