港报社评：时代在变新生代冒起朝野互动须从头塑造--明报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
占领行动发展至今，学联与政府的对话上周四暂告拉倒，尽管工作会议声称仍会继续举行，但未来发展如何，令人悬念。这次对话双方的阵容，根据早前的安排，是过往数十年朝野之间谈判或对话从未见过的世代不对称：一方是五旬过外的政府高官如政务司长林郑月娥或政制及内地事务局副局长刘江华，一方则是二十出头的学联代表。世代的差异，突显香港政治情势的急速嬗变，两者间的互动模式势必重新塑造，否则如何对话、如何有共同语言，都会是严重问题。
政府与学联的对话结果仍是未知之数，其间会否一波三折，此刻言之尚早。不过，事实是如今的年轻世代， 与过去30 年与政府对话的泛民对手完全不同，则是不容掩盖的事实。
在互联网世界成长的新世代，旧日的模式势必面临调整，这在这次占领行动之后尤为急切——英殖以及特区早期时代，政府与泛民及在野党派的沟通模式，在政治原则以外亦有源远流长的个人关系，长期交手的结果形成默契互信，虽是各自表述，但仍多于各走一方，一套完整的谈判策略便因此而起。
然而新一代社会活跃人士则是另一套论述，他们注重的是政治原则多于实利，政府若然诱之以利，以政治酬庸换取他们让步，恐怕不能像以前般无往而不利。
年轻一代有着求变之心相当自然，在他们为这个城巿争取更美好将来的过程中，总会出现这样那样的情况，经过实践之后，自会从中总结经验，成为香港未来的发展之路。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申