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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:34 BJT

港报社评：向马拉拉致敬，重温刘晓波“我没有敌人”--信报10月13日

两年前才十五岁的巴基斯坦少女马拉拉，放学途中在校巴被残暴不仁的冷血凶徒近距离开枪轰击，太阳穴中弹淌血，犹幸逃过鬼门关。奇迹地救活过来并且移居英国继续读书的马拉拉，今年十七岁，赢得诺贝尔和平奖桂冠，成为史上最年轻的得主。年纪小小又弱质纤纤的马拉拉遭逢毒手，原因只不过是单纯地立志读书，而且竭力争取所有女孩皆有接受教育的权利，藉此改变奴颜婢膝的乖舛命运，却被思想极端保守的塔利班视作除之而后快的眼中钉。

马拉拉荣获诺贝尔和平奖，不期然让人想起刘晓波。这一位中国籍的和平奖得主，四年前虽然由于身陷囹圄而无法亲身到奥斯陆领奖，颁奖礼上仅余一张空凳，可是他透过挪威著名女演员乌曼所宣读的陈述，依然叫人动容。刘晓波写道：我没有敌人，也没有仇恨。

今时今日重温刘晓波的和平主张--我没有敌人--特别发人深省，原因是一场风起云涌的占领运动逐渐偏离「爱与和平」的初衷，部分参与者衍生了你死我活的「敌人意识」，仇恨恐正在腐蚀某些人的智慧和良知，不利于自由民主的进程。

僵局持续十多天，本来对话是解决问题的最好方法，可是由于学联与政府之间七嘴八舌，学生叫价愈开愈高，政府底线愈勒愈紧，又彼此互相责难对方缺乏诚意，结果对话告吹了。

不要让「爱与和平占领中环」沦为空话，更重要的是透过有意义的对话解决问题，严防仇恨毁掉一个社会的宽容和人性。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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