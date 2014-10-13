港报社评：向马拉拉致敬，重温刘晓波“我没有敌人”--信报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
两年前才十五岁的巴基斯坦少女马拉拉，放学途中在校巴被残暴不仁的冷血凶徒近距离开枪轰击，太阳穴中弹淌血，犹幸逃过鬼门关。奇迹地救活过来并且移居英国继续读书的马拉拉，今年十七岁，赢得诺贝尔和平奖桂冠，成为史上最年轻的得主。年纪小小又弱质纤纤的马拉拉遭逢毒手，原因只不过是单纯地立志读书，而且竭力争取所有女孩皆有接受教育的权利，藉此改变奴颜婢膝的乖舛命运，却被思想极端保守的塔利班视作除之而后快的眼中钉。
马拉拉荣获诺贝尔和平奖，不期然让人想起刘晓波。这一位中国籍的和平奖得主，四年前虽然由于身陷囹圄而无法亲身到奥斯陆领奖，颁奖礼上仅余一张空凳，可是他透过挪威著名女演员乌曼所宣读的陈述，依然叫人动容。刘晓波写道：我没有敌人，也没有仇恨。
今时今日重温刘晓波的和平主张--我没有敌人--特别发人深省，原因是一场风起云涌的占领运动逐渐偏离「爱与和平」的初衷，部分参与者衍生了你死我活的「敌人意识」，仇恨恐正在腐蚀某些人的智慧和良知，不利于自由民主的进程。
僵局持续十多天，本来对话是解决问题的最好方法，可是由于学联与政府之间七嘴八舌，学生叫价愈开愈高，政府底线愈勒愈紧，又彼此互相责难对方缺乏诚意，结果对话告吹了。
不要让「爱与和平占领中环」沦为空话，更重要的是透过有意义的对话解决问题，严防仇恨毁掉一个社会的宽容和人性。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申