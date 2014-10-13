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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:34 BJT

港报社评：学运进退有时，顾中小企及基层--经济日报10月13日

参与占领运动的学生目标虽崇高，惟社会却为此付沉重代价，尤其中小企与基层首当其冲，相信此亦非爱香港的学生愿见。学生须明白自古知兵非好战的道理，抗争行动要进退有时。

占领已进入第16天，情况仍胶着，可幸学生周末向国家主席习近平发公开信，澄清学生运动非颜色革命，并尊重一国两制；特首梁振英昨虽形容运动失控，惟不认同是革命，此或预视事态走向流血清场的悲剧结局风险降低，港府与学生须速谋对话突破口，以化解僵局。

对中小企而言，教市民尤其学生动容的是，中小企特别是示威区域周边小商户，生意虽大受打击，但不少东主仍表示同情学生。惟部分小商户在生意锐减，并承受高昂营商成本重压下，已出现周转困难，若占领无日无之，个别小商户恐面临倒闭。

对基层而言，占领行动对正值壮年的市民，影响相对有限，主要是交通受阻、上下班车程延长，惟不少基层市民却面对难以承受的重。

故学生要明白「自古知兵非好战」的道理，群众运动非一味喊冲，进退要有时有度。

港府亦应释出善意，主动与学生组织商讨集会场地安排，设法挪腾场地让学生和平、合法示威，既化解长期占领对经济民生的冲击，亦向学生展示沟通的善意，为重启对话大门伸出橄榄枝。香港民主非只争朝夕的短途赛，而是长途耐力赛，群众运动要懂得前进，有时更要懂得策略性退却，保留实力凝聚民气，才有望让民主理想逐步实现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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