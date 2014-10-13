港报社评：学运进退有时，顾中小企及基层--经济日报10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
参与占领运动的学生目标虽崇高，惟社会却为此付沉重代价，尤其中小企与基层首当其冲，相信此亦非爱香港的学生愿见。学生须明白自古知兵非好战的道理，抗争行动要进退有时。
占领已进入第16天，情况仍胶着，可幸学生周末向国家主席习近平发公开信，澄清学生运动非颜色革命，并尊重一国两制；特首梁振英昨虽形容运动失控，惟不认同是革命，此或预视事态走向流血清场的悲剧结局风险降低，港府与学生须速谋对话突破口，以化解僵局。
对中小企而言，教市民尤其学生动容的是，中小企特别是示威区域周边小商户，生意虽大受打击，但不少东主仍表示同情学生。惟部分小商户在生意锐减，并承受高昂营商成本重压下，已出现周转困难，若占领无日无之，个别小商户恐面临倒闭。
对基层而言，占领行动对正值壮年的市民，影响相对有限，主要是交通受阻、上下班车程延长，惟不少基层市民却面对难以承受的重。
故学生要明白「自古知兵非好战」的道理，群众运动非一味喊冲，进退要有时有度。
港府亦应释出善意，主动与学生组织商讨集会场地安排，设法挪腾场地让学生和平、合法示威，既化解长期占领对经济民生的冲击，亦向学生展示沟通的善意，为重启对话大门伸出橄榄枝。香港民主非只争朝夕的短途赛，而是长途耐力赛，群众运动要懂得前进，有时更要懂得策略性退却，保留实力凝聚民气，才有望让民主理想逐步实现。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申