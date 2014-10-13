宝城期货：中国橡胶需求内外交困，“成本论”难改沪胶弱势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
沪胶期货始于8月底启动的快速下探行情在国庆长假前夕转入短期平台整理模式，主力1501合约在跌至万二下方后，抗跌性显着增强。由于国内天胶产区的种植成本在11000—12000元/吨，一时间“成本论”广为传播且深入人心，并给予投资者抄底做多的信心。不过，“成本论”对于沪胶期价的作用需一分为二来看待，在强势格局中能起到锦上添花的作用，而在弱势环境下，却难以在短期内“救死扶伤”。
当前国内沪胶需求正处在内外交困的环境中。供需持续失衡带来全球橡胶显性和隐性库存不断攀升，胶价也因此逐步向成本线靠拢。目前海南产区的成本在12000元/吨，云南的成本在11000元/吨。
沪胶价格已跌落至成本附近，减产现象却未大规模出现。胶农从赚钱到微利，再到无利可图，甚至亏损经营，由此引发的割胶量下降以及毁树现象，均需要漫长的推进过程。只有胶价深度跌破成本线，且长期处于这种状态中，不仅使短期投机者赚不到钱，就连以种植橡胶为终生职业的胶农也为生计发愁时，才能触动行业主动去产能，从而彻底医治供需失衡之病。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申