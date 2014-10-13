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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:40 BJT

宝城期货：中国橡胶需求内外交困，“成本论”难改沪胶弱势

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

沪胶期货始于8月底启动的快速下探行情在国庆长假前夕转入短期平台整理模式，主力1501合约在跌至万二下方后，抗跌性显着增强。由于国内天胶产区的种植成本在11000—12000元/吨，一时间“成本论”广为传播且深入人心，并给予投资者抄底做多的信心。不过，“成本论”对于沪胶期价的作用需一分为二来看待，在强势格局中能起到锦上添花的作用，而在弱势环境下，却难以在短期内“救死扶伤”。

当前国内沪胶需求正处在内外交困的环境中。供需持续失衡带来全球橡胶显性和隐性库存不断攀升，胶价也因此逐步向成本线靠拢。目前海南产区的成本在12000元/吨，云南的成本在11000元/吨。

沪胶价格已跌落至成本附近，减产现象却未大规模出现。胶农从赚钱到微利，再到无利可图，甚至亏损经营，由此引发的割胶量下降以及毁树现象，均需要漫长的推进过程。只有胶价深度跌破成本线，且长期处于这种状态中，不仅使短期投机者赚不到钱，就连以种植橡胶为终生职业的胶农也为生计发愁时，才能触动行业主动去产能，从而彻底医治供需失衡之病。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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