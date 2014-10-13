中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，10月24日招标30年品种

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国财政部近期公布2014年四季度国债发行计划，当季将招标发行14期记账式附息国债，除11期关键期限国债外，还包括一期两年品种，以及30年和50年品种各一期，其中30年品种将于10月24日招标。
刊登在中国债券信息网的公告并显示，除记账式附息国债外，在10、12月还将共有三期记账式贴现国债发行，期限均为91天。
此外，四季度中，10月和11月将各有一期储蓄国债发行，其中10月为电子式，11月为凭证式，期限含三年和五年。
记账式附息国债中的关键期限包括1、3、5、7和10年期品种。
财政部公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。
以下为四季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 10（续发） 10月15日 按半年付息
1 10月17日 按年付息
7 10月22日 按年付息
30 10月24日 按半年付息
5 10月29日 按年付息
3（续发） 11月3日 按年付息
7（续发） 11月14日 按年付息
10（续发） 11月19日 按半年付息
50 11月21日 按半年付息
5（续发） 11月26日 按年付息
7（续发） 12月3日 按年付息
1 12月10日 按年付息
10 12月17日 按半年付息
2 12月24日 按年付息 记账式贴现国债 91天 10月10日 到期一次还本付息
91天 10月27日 到期一次还本付息
91天 12月12日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 10月10日 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 11月10日 到期一次还本付息 (完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申