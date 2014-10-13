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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:41 BJT

中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，10月24日招标30年品种

路透北京10月13日 - 中国财政部近期公布2014年四季度国债发行计划，当季将招标发行14期记账式附息国债，除11期关键期限国债外，还包括一期两年品种，以及30年和50年品种各一期，其中30年品种将于10月24日招标。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，除记账式附息国债外，在10、12月还将共有三期记账式贴现国债发行，期限均为91天。

此外，四季度中，10月和11月将各有一期储蓄国债发行，其中10月为电子式，11月为凭证式，期限含三年和五年。

记账式附息国债中的关键期限包括1、3、5、7和10年期品种。

财政部公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。

以下为四季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 10（续发） 10月15日 按半年付息

1 10月17日 按年付息

7 10月22日 按年付息

30 10月24日 按半年付息

5 10月29日 按年付息

3（续发） 11月3日 按年付息

7（续发） 11月14日 按年付息

10（续发） 11月19日 按半年付息

50 11月21日 按半年付息

5（续发） 11月26日 按年付息

7（续发） 12月3日 按年付息

1 12月10日 按年付息

10 12月17日 按半年付息

2 12月24日 按年付息 记账式贴现国债 91天 10月10日 到期一次还本付息

91天 10月27日 到期一次还本付息

91天 12月12日 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 10月10日 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 11月10日 到期一次还本付息 (完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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