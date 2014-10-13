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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:44 BJT

方正中期期货：上期有色金属指数将进一步下行，沪铜价格重心下移是主因

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

10月上旬，有色金属指数IMCI出现持续下跌的弱势格局，铜铝锌铅出现普跌，IMCI在10月10日当周开盘于2,747.12，最高上冲2,763.13，最低下探2,704.83，全周收于2,708.48，下跌43.93，跌幅1.59%。

10月以来，沪铜主力合约出现先抑后扬的振荡走势，全周跌幅1.64%，下跌790，最高上冲48,220，最低下探47,170，收于47,240。沪铜自9月下旬以来引领有色金属价格指数振荡下行。10月初，IMF下调全球经济增长预期，将全球GDP下调0.1%至3.3%。中欧冶炼商调高明年加工费，预计10月中下旬沪铜价格重心将下移至46,000-47,000区间。

预计上期有色金属指数IMCI10月中旬将进一步下行，沪铜价格重心下移是主因，但IMCI指数下跌空间受限，因沪锌和沪铝受基本面利多影响，抗跌性较强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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