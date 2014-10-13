方正中期期货：上期有色金属指数将进一步下行，沪铜价格重心下移是主因

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
10月上旬，有色金属指数IMCI出现持续下跌的弱势格局，铜铝锌铅出现普跌，IMCI在10月10日当周开盘于2,747.12，最高上冲2,763.13，最低下探2,704.83，全周收于2,708.48，下跌43.93，跌幅1.59%。
10月以来，沪铜主力合约出现先抑后扬的振荡走势，全周跌幅1.64%，下跌790，最高上冲48,220，最低下探47,170，收于47,240。沪铜自9月下旬以来引领有色金属价格指数振荡下行。10月初，IMF下调全球经济增长预期，将全球GDP下调0.1%至3.3%。中欧冶炼商调高明年加工费，预计10月中下旬沪铜价格重心将下移至46,000-47,000区间。
预计上期有色金属指数IMCI10月中旬将进一步下行，沪铜价格重心下移是主因，但IMCI指数下跌空间受限，因沪锌和沪铝受基本面利多影响，抗跌性较强。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申