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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 10:04 BJT

中国数据：1-9月铁矿石进口同比增16.5%，原油进口增长8.3%--海关

路透北京10月13日 - 中国海关周一公布，1-9月铁矿石7亿吨，同比增长16.5%；进口大豆5,274万吨，同比增长15.3%。

海关提供的新闻稿还显示，同期进口原油2.3亿吨，同比增长8.3%；进口铜359万吨，同比增长10.5%。

海关此前数据显示，上半年进口铁矿石4.6亿吨，同比增长19.1%；进口原油1.5亿吨，增长10.2%；进口大豆3,420.7万吨，增长24.4%；进口铜252.2万吨，增长25.9%。（完） (发稿 李文科/乔艳红; 审校 黄凯)
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