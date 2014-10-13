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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:58 BJT

澳新汇市：经济成长忧虑打压澳元徘徊在近四年低点，新西兰元小升

“很容易就能看出仓位变动的背后原因，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。

“大宗商品价格直线下滑，中国硬着陆的可能性、波动率加剧损及利差交易，澳洲央行口头压抑澳元的动作频频--这些都被交易商解读为短期大举抛售的信号，”Innes说。

周一日本金融市场休市，但未能阻止澳元兑日圆 触及六个月低位92.82日圆，技术面显示92.25为重要支撑。

新西兰元对美元 上涨至0.7837美元，脱离9月底触及的14个月低位0.7708美元。(完)

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