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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 14:00 BJT

《交易视点》中国债市短期或调整但幅度受限，中长债区间震荡--中信证券

路透上海10月13日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，就目前来看，短期内债券市场券价有回调的可能，但大幅回调的可能性较小，明显上涨有赖于宽松政策的跟进以及资金利率继续下行，预计中长期利率产品将呈现区间震荡的特征。

10年期国债和10年期金融债的波动区间分别在3.9-4.2%和4.6-4.9%的水平，对交易型机构而言，可以把握资金宽松带来的曲线陡峭化机会，对于中长期品种建议进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**政金债新增托管量环比下降**

9月份中债登债券总托管量达28.3万亿，受二级资本工具发行量大幅下降的影响环比增量较8月份缩减近2,000亿元至2,681亿元。

其中利率债总计增加1,986亿元，持平于8月份水平，而受发行放缓和到期规模上升的双重影响，政策性银行债托管量环比仅增加380亿。

分机构来看，商业银行、证券公司和广义基金均有不同程度的增持，而保险机构继续减持，且减持规模扩大至424亿。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，十一期间央行银监会放松房贷限制，房地产销售预期有所改善，发电量增速也由负转正，经济短期出现温和反弹的可能性较大。

另一方面，在前期央行下调公开市场正回购利率以及对大行进行5,000亿元SLF操作的利好推动下，收益率已有较大幅度下行，目前期限利差和信用利差均处于历史偏低水平，中长期债券继续下行的空间有限，机会更有可能出现在短端。

从风险方面来看，首先，经济仍处于偏弱复苏过程中，从房贷限制超预期放松以及此后国务院会议提出“三个没有变”和六大举措，可以判断，经济的下行压力较大，政府因此对稳增长的考量正在加大。

第二，通胀维持较低水平，9月份的CPI将创年内新低（预计为1.6%），PPI的同比跌幅进一步扩大（预计为-1.6%）；第三，央行有意维持资金面宽松，因此，中长期收益率大幅走高的风险较低。 (完)

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