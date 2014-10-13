《交易视点》中国债市短期或调整但幅度受限，中长债区间震荡--中信证券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，就目前来看，短期内债券市场券价有回调的可能，但大幅回调的可能性较小，明显上涨有赖于宽松政策的跟进以及资金利率继续下行，预计中长期利率产品将呈现区间震荡的特征。
10年期国债和10年期金融债的波动区间分别在3.9-4.2%和4.6-4.9%的水平，对交易型机构而言，可以把握资金宽松带来的曲线陡峭化机会，对于中长期品种建议进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**政金债新增托管量环比下降**
9月份中债登债券总托管量达28.3万亿，受二级资本工具发行量大幅下降的影响环比增量较8月份缩减近2,000亿元至2,681亿元。
其中利率债总计增加1,986亿元，持平于8月份水平，而受发行放缓和到期规模上升的双重影响，政策性银行债托管量环比仅增加380亿。
分机构来看，商业银行、证券公司和广义基金均有不同程度的增持，而保险机构继续减持，且减持规模扩大至424亿。
**市场研判和投资策略**
前瞻地看，十一期间央行银监会放松房贷限制，房地产销售预期有所改善，发电量增速也由负转正，经济短期出现温和反弹的可能性较大。
另一方面，在前期央行下调公开市场正回购利率以及对大行进行5,000亿元SLF操作的利好推动下，收益率已有较大幅度下行，目前期限利差和信用利差均处于历史偏低水平，中长期债券继续下行的空间有限，机会更有可能出现在短端。
从风险方面来看，首先，经济仍处于偏弱复苏过程中，从房贷限制超预期放松以及此后国务院会议提出“三个没有变”和六大举措，可以判断，经济的下行压力较大，政府因此对稳增长的考量正在加大。
第二，通胀维持较低水平，9月份的CPI将创年内新低（预计为1.6%），PPI的同比跌幅进一步扩大（预计为-1.6%）；第三，央行有意维持资金面宽松，因此，中长期收益率大幅走高的风险较低。 (完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申