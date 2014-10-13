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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 09:48 BJT

中证网：煤炭救市政策频出，郑州动力煤期货有望继续上行

以下内容节选自10月13日的中证网：

在煤炭“救市”政策频出的背景下，因煤炭进口关税政策利好和三大煤企集体涨价提振，上周动力煤1501合约价格出现难得的反弹，周中一度触及530.4元/吨，创今年6月9日以来的新高。截至上周五，该合约收报525.6元/吨，以1.04%的周涨幅位居大宗商品涨幅榜前列。

不过有观点认为，煤炭关税政策实施的目的在于限制煤炭进口，缓解国内供应压力，但这一救市政策不足以改善整个市场。而两大巨头的此次涨价更多是对煤炭“救市”政策的响应，考虑到此次涨价幅度创下了年内最大月度涨幅，对后市上涨动力有一定消耗。

分析人士认为，高库存压力下，煤炭供应面严重宽松局面难以在短期内得到改善，不过各煤企纷纷上调煤价对期价或形成一定支撑。展望后市，随着受限产减产供给压力减小及脱困救市政策的不断落实，预计四季度动力煤期价仍有上涨空间(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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