《交易视点》中国高等级信用债料随利率债维持横向波动--中信证券

路透上海10月13日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，目前来看，投资者可能在等待近期经济和金融数据的进一步指引，考虑到基本面和金融数据可能有温和反弹，预计高等级债券收益率随利率债维持横向波动走势。

受相对稳定资金利率的支撑，中低评级产品的息差优势仍较为明显，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**短端产品收益率有继续下行空间**

上周资金面较为宽松，收益率在节前大幅下行的背景下有所调整。在基本面弱化的背景下，央行将维持适度宽松的资金面，这为短融创造了较为良好的环境。

从配置角度来看，高达100BP左右的利差（1年AAA与R007月均值）大幅高于历史均值水平，也为短融产品带来较好的配置价值。

而从交易角度来看，虽然上述利差处于历史高位，可收益率并未随资金面的稳定而带来明显的下行，近一月以来AAA短融收益率在4.80-4.85%左右波动，而等级间利差亦处于历史偏低水平。从中长期来看，短端产品收益率可能存在进一步下行的空间，可关注理财等产品收益率变化。

**城投债性价比仍较高**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.15%-6.20%的水平、低于同级别中期票据收益率。

城投债信用利差已处于历史最低水平，相对价值有限；但性价比仍然较高，具有较高的配置价值。

10月2日国务院办公厅下发关于《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，（1）涉及到存量城投债，有投资者担心未被地方政府划入存量政府债务的将失去地方政府的信用担保，我们认为地方政府债务如何被认定存在较大的模糊性，从而不会出现收益率明显的波动；即便划分标准被明确，列入预算的收益率将会出现明显下行，未列入于预算的由于城投企业仍是地方政府所属的国有企业、政府的隐性担保因素还在，收益率上行压力也不大。

（2）涉及到未来城投债。城投债规模将会下降，但降幅可能前期不会过于明显。过渡期内的城投债若不能归类政府债务，因其国有属性、政府的隐性担保犹在。

（3）注意信托产品风险。此次文件明确划清政府与企业界限，信托产品到期续接的难度可能变大。而一旦政府同时收紧城投企业公开市场融资，将可能产生流动性风险。

**个券推荐**

上周共有98只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,592.40亿元。

短融和超短融中，我们推荐14招商局SCP003、14兵器SCP003、14华润SCP003、14国电集CP004、14苏交通SCP005、14宁沪高SCP004、14五矿SCP009、14闽交运CP002、14沪仪电CP001、14首开CP001、14南方水泥SCP001。

中期票据中，我们推荐14京国资MTN002、14沪城投MTN001、14万华MTN001；私募票据中我们推荐14北部湾PPN002。

企业债中我们推荐14京保障房债、14闽投债；公司债中我们推荐14伊泰01、13中企债（有担保）。(完)